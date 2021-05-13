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Перемены в хоккейном «Немане» — клуб покинули все помощники главного тренера

Олег Малашкевич и Алексей Кузнецов покинули тренерский штаб гродненского клуба. Остался лишь главный тренер Андрей Сидоренко, пишет «Вечерний Гродно».

Олег Малашкевич пришел в команду в ноябре 2015 года, став ассистентом Василия Спиридонова, с которым уже в январе 2016 выиграли первый свой трофей  — Континентальный кубок Европы. После, уже будучи помощником Сергея Пушкова, Малашкевич выиграл два кубка Президента и два кубка Руслана Салея.

Отметим, что как игрок Малашкевич стал легендой гродненского хоккея.

Алексей Кузнецов приехал в Гродно вместе с Сергеем Пушковым на старте сезона 2015/2016, заняв должность тренера по защитникам, и за пять лет в клубе по два раза выигрывал кубок Президента и кубок Руслана Салея.

Напомним, ранее тренерский штаб покинул тренера по вратарям Арунас Алейниковас.
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