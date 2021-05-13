Олег Малашкевич пришел в команду в ноябре 2015 года, став ассистентом Василия Спиридонова, с которым уже в январе 2016 выиграли первый свой трофей — Континентальный кубок Европы. После, уже будучи помощником Сергея Пушкова, Малашкевич выиграл два кубка Президента и два кубка Руслана Салея.





Отметим, что как игрок Малашкевич стал легендой гродненского хоккея.





Алексей Кузнецов приехал в Гродно вместе с Сергеем Пушковым на старте сезона 2015/2016, заняв должность тренера по защитникам, и за пять лет в клубе по два раза выигрывал кубок Президента и кубок Руслана Салея.





Напомним, ранее тренерский штаб покинул тренера по вратарям Арунас Алейниковас.



