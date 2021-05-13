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Финал Лиги чемпионов перенесли из Стамбула в Порту

Финальный матч Лиги чемпионов между английскими футбольными клубами «Манчестер Сити» и «Челси» перенесли из Стамбула в Порту (город в Португалии). Об этом сообщается на странице Союза европейских футбоольных ассоциаций (УЕФА).


Перенос связан с тяжелой коронавирусной ситуацией в Турции. «После решения правительства Великобритании включить Турцию в красный список направлений для путешествий из-за COVID-19, проведение финала в Стамбуле означало, что ни один из английских фанатов не сможет отправиться в Турцию на матч», — заявили в УЕФА. Необходимо сделать все, чтобы на стадионе могли присутствовать болельщики двух команд-финалистов, добавили в Союзе.

В УЕФА подтвердили, что обсуждали перенос финала Лиги чемпионов в Англию, однако не смогли добиться нужных исключений из-за карантинных мер в Великобритании. Союз выразил «большое сожаление» по поводу работы, которую турецкие власти проделали за последние два года, чтобы обеспечить успешную организацию финала в Стамбуле, и выразил благодарность за партнерство, дух сотрудничества и понимание. Шесть тысяч билетов на финал поступят в продажу в ближайшее время, подытожили в УЕФА.

Финал Лиги пройдет 29 мая. Это будет третий английский финал в истории Лиги Чемпионов — на поле выйдут команды «Манчестер Сити» и «Челси». В полуфинале «Челси» победил испанский «Реал» и впервые за 9 лет вышел в финал Лиги чемпионов, а «Манчестер Сити» выиграл у французского «Пари Сен-Жермен» и впервые в истории вышел в решающий матч турнира.
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