







Сильнейшая белорусская теннисистка уступила 35-й ракетке планеты американке Кори Гауфф в двух сетах – 5:7, 3:6.





Американке понадобилось для победы полтора часа.





Соболенко 4 раза подала навылет (у американки один эйс) и допустила 2 двойные ошибки (у соперницы ни одной). Из 5 имевшихся брейков белоруска смогла реализовать только один. Гауфф имела 8 брейк-пойнтов и трижды сумела взять подачу соперницы.



