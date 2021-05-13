







Причиной такого феномена называется пандемия коронавирусной инфекции, из-за которой многие спортсмены остались "без работы". Не проводились ни футбольные матчи, ни бойцовские турниры.





Однако в этом году ситуация изменилась. Теперь на первой строчке топа оказался ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор. По оценке Forbes, состояние спортсмена -180 млн долларов. Однако наибольший доход, отмечает источник, ему принес бизнес, а не спортивная карьера. Макгрегор продал контрольный пакет акций собственного бренда виски Proper No.Twelve за 150 млн долларов. На рекламных контрактах бойцу удалось заработать еще 8 млн, а непосредственно спортивная деятельность 22 млн долларов.





Отмечается, что до этого Макгрегор лишь раз оказывался в рейтинге издания - в 2018 году, когда проиграл бой с Флойдом Мейвейзером. Тогда он находился на четвертой строчке списка с 99 млн долларов.





Уступает Макгрегору в 2021 году игрок испанской "Барселоны" Лионель Месси, чей доход за минувший год составил 130 млн долларов, большую часть этих денег принесла игра в каталонском клубе. Также еще 33 млн Месси заработал на рекламных контрактах, в том числе и с Adidas.





На третьей строчке еще один футболист – форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду. За год португалец заработал 120 млн долларов, из которых 50 млн - рекламные сделки. При этом работа в "Юве" приносит футболисту ежегодно 64 млн доларов. Также у него есть собственный бизнес и пожизненный контракт с Nike.