







"У нас вскоре должен появиться бассейн международного стандарта и Национальный футбольный стадион. Этот комплекс будет построен в рамках реализации проекта технико-экономической помощи Китая. Внес небольшую корректировку 2020 год, но сейчас все активно включаются в работу.





Отмечу, китайские партнеры уверены в том, что они восстановят темпы и в 2023 году комплекс будет сдан в эксплуатацию. Там учтены требования и ФИФА, и ФИНА. На этих объектах можно будет проводить соревнования самого высокого международного уровня", — цитирует Дурнова официальный сайт ведомства.





Ранее сообщалось, что завершить строительство планируют в 2023 году. Китай выделяет на строительство бассейна и стадиона около 180 миллионов долларов.







