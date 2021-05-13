Фото: логотип УЕФА (Getty Images)





Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на источник.

По данным собеседника издания, переговоры между представителями УЕФА и властей Португалии привели к соглашению о проведении финала Лиги чемпионов в Порту. Игра между “Манчестер Сити” и “Челси” состоится 29 мая.





Издание также отмечает, что болельщики каждого из клубов, которые встретятся в финале, получат билетную квоту в размере от 4,5 до 6 тысяч.





Ранее СМИ сообщали, что финал Лиги чемпионов перенести в Лондон на стадион “Уэмбли” или Лиссабон. Вариант со столицей Великобритании был отвергнут, поскольку британское правительство не согласилось ослабить ограничительные меры в виде исключения для представителей УЕФА, вещателей, спонсоров и VIP-персон.





Финальный матч состоится 29 мая. Начало в 22:00 по киевскому времени. Его перенесут из Стамбула в связи с осложнением ситуации с коронавирусом в Турции.





Напомним, в финале Лиги чемпионов встретятся две английские команды - "Ман Сити" украинца Александра Зинченко сыграет с "Челси".





Ранее британские депутаты выразили обеспокоенность тем, что финал ЛЧ будет проходить в Стамбуле из-за того, что в Турции распространение коронавируса в 12 раз выше, чем в Британии. В связи с этим депутаты предложили перенести финал в Лондон. В УЕФА эту ситуацию официально пока не комментировали.



