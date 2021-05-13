







Активно занимающихся физкультурой и спортом насчитывается 25,3 процента жителей. Такая цифра складывается из данных, которые подают статкомитету соответствующие профильные организации.





Первый заместитель министра спорта и туризма Беларуси Вячеслав Дурнов пояснил, что такие данные приблизительно отвечают состоянию физкультурно-спортивной работы в нашей стране.





По его словам, рост числа регулярно занимающихся спортом связан со строительством новых спортивных сооружений в Беларуси, проведением спортивно-массовых мероприятий.





"В Беларуси активно занимаются физкультурой и спортом 25,3 процента жителей, что радует", — цитирует Дурнова БЕЛТА.











