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Джокович сорвался и накричал на судью во время матча

Теннисист Новак Джокович накричал на судью. Об этом сообщает rambler.ru со ссылкой на Sport24.


В Риме проходит Открытый чемпионат Италии по теннису (Italian Open). Вчера Джокович сыграл с Тейлором Фрицем в матче 1/16 финала. Судья прервал игру при счете 5:5 из-за дождя. Незадолго до этого Джокович накричал на него, призывая сделать это скорее.

"Сколько еще ты хочешь играть?! Я тебя трижды просил проверить (состояние корта - ред.), но ты ничего не проверяешь! Дождь усиливается!", - кричал он.

Два часа спустя матч был возобновлен. Джокович победил со счетом 6:3, 7:6. По окончании встречи он извинился перед судьей, пишет ru.oxu.az.
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