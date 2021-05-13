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Vesti.kz: вокруг самого Шпилевского футболисты не объединены по принципу "играть за тренера"

Интернет-ресурс Vesti.kz рассуждает о роли главного тренера Алексея Шпилевского в кризисе "Кайрата".


О спаде в игре чемпиона сейчас говорят многие. Болельщики даже запустили акцию, целью которой является отставка Шпилевского. Об этом даже сообщали спортивные СМИ Беларуси.

Сам белорус после матча с "Шахтером", где "Кайрат" упустил победу на 94-й минуте, прокомментировал результат спустя двое суток, указав на то, что команда все создает для победы, но потом сама себя убивает. Кроме того, специалист подчеркнул, что клуб продолжает идти вперед и продолжит гнуть свою линию.

Вот с тем, куда идет клуб и к чему приведет желание гнуть свою линию, возникают вопросы.

Дело в том, что разговоры об игровом и психологическом кризисе небеспочвенны и это прямое следствие работы тренерского штаба. В нынешнем сезоне проявилась явная проблема в выездных матчах, где любой соперник "Кайрата" имеет шансы на успех.

Кроме того, игровые идеи Шпилевского уже не являются откровением для наставников других казахстанских команд.

Конечно, вклад белоруса в успех команды в сезоне-2020 неоспорим, и Шпилевский уже вписал свое имя в историю клуба. Однако сейчас, судя по результатам игр и самому их содержанию, "Кайрат" далек от образца самого себя 2020 года.

В первую очередь налицо кадровые проблемы. Помимо этого на поле и, скорее всего, в раздевалке нет лидера. Да и вокруг самого Шпилевского футболисты не объединены по принципу "играть за тренера", поскольку рука специалиста видна эпизодически. Возможно, роль самого белоруса в процессах функционирования команды стала менее значимой. По крайней мере, своим нежеланием брать ответственность за результат, что видно по его высказываниям, он, похоже, способствует этому, — пишет Vesti.kz.
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