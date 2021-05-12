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Белорусские спортсмены на Олимпиаду-2021 уже завоевали 85 лицензий в 16 видах спорта

Белорусские спортсмены проходят заключительный этап подготовки к Олимпиаде в Токио, к этому дню завоевано 85 лицензий в 16 видах спорта, сообщил 12 мая 2021 года журналистам первый заместитель министра спорта и туризма Беларуси Вячеслав Дурнов.


“Подготовка прерывалась из-за пандемии, но в ноябре 2020 года возобновился олимпийский отбор и продолжится в некоторых видах спорта до конца июня. 85 спортсменов в 16 видах спорта получили лицензии. Мы видим с учетом тех соревнований, которые еще будут проходит, порядка 20 лицензий мы доберем, есть перспективные спортсмены”. - сказал Дурнов.

Всего 250 спортсменов по 25 видам спорта проходят подготовку к Олимпиаде в Токио, добавил представитель Минспорта, отметив, что окончательно утрачены шансы на получение лицензий в футболе, баскетболе, фехтовании. Вместе с тем, лицензии завоеваны в вольной борьбе, велосипедном спорте, гимнастике спортивной. “Традиционно сильны наши гребля и каноэ - у нас 12 лицензий, в легкой атлетике много перспективных спортсменов”, - рассказал Дурнов. 

Надежды на медали есть в таких видах спорта как гребля, борьба, художественная  гимнастика, современное пятиборье, легкая атлетика, отметил представитель Минспорта. 

Летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.
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