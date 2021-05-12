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CМИ: Илья Шкурин покинет ЦСКА

Белорусский форвард ЦСКА Илья Шкурин покинет армейскую команду по окончании сезона несмотря на то, что его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.

CМИ: Илья Шкурин покинет ЦСКА

Известно об интересе к Илье со стороны Краснодара, но представители игрока рассматривают варианты продолжения карьеры за пределами России.
 
Шкурин присоединился к москвичам в начале 2020 года, покинув брестское Динамо. В 14 матчах текущего сезона Илья забил 3 гола.

ЦСКА с 50 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. 

Напомним, что после президентских выборов Илья Шкурин отказался выступать за сборную Беларуси до тех пор, пока Александр Лукашенко остается у власти. 
Sportarena.by
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