Защитник Салавата Юлаева и сборной Беларуси Евгений Лисовец до сих не принял предложение уфимского клуба о контракте.





Руководство клуба сделало квалификационное предложение, но хоккеист пока думает над своим будущем и находится в статусе ограниченно свободного агента.





В 45 матчах минувшего сезона Лисовец забросил две шайбы и сделал семь результативных передач.





Салават Юлаев по итогам розыгрыша-2020/21 занял восьмое место в турнирной таблице КХЛ.