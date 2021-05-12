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Евгений Лисовец пока не принял предложение Салавата Юлаева о контракте

Белорус находится в статусе ограниченно свободного агента

Защитник Салавата Юлаева и сборной Беларуси Евгений Лисовец до сих не принял предложение уфимского клуба о контракте.

Руководство клуба сделало квалификационное предложение, но хоккеист пока думает над своим будущем и находится в статусе ограниченно свободного агента.

В 45 матчах минувшего сезона Лисовец забросил две шайбы и сделал семь результативных передач.

Салават Юлаев по итогам розыгрыша-2020/21 занял восьмое место в турнирной таблице КХЛ.
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