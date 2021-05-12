Евгений Лисовец пока не принял предложение Салавата Юлаева о контракте
Белорус находится в статусе ограниченно свободного агента
Защитник Салавата Юлаева и сборной Беларуси Евгений Лисовец до сих не принял предложение уфимского клуба о контракте.
Руководство клуба сделало квалификационное предложение, но хоккеист пока думает над своим будущем и находится в статусе ограниченно свободного агента.
В 45 матчах минувшего сезона Лисовец забросил две шайбы и сделал семь результативных передач.
Салават Юлаев по итогам розыгрыша-2020/21 занял восьмое место в турнирной таблице КХЛ.
14:11 12/05/2021
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