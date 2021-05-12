







Таким образом, Ибрагимович пропустит матчи чемпионата Италии с "Торино", "Кальяри" и "Аталантой".





Ибрагимович выступал за "Милан" с 2010 по 2012 год, а в начале прошлого года вернулся в клуб. В нынешнем сезоне 39-летний форвард принял участие в 19 матчах итальянской Серии А, забил 15 голов (три - с пенальти) и отдал две результативные передачи.





"Милан", набрав 72 очка, занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии.



