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От коронавируса умер 32-летний российский хоккеист

11 мая на 33-м году жизни умер известный российский хоккеист Владислав Егин, сообщает "Спорт-экспресс".


Причина смерти - осложнения после коронавирусной инфекции.

Защитник был воспитанником московского "Спартака". Он выступал за клубы "Спартак" (Москва), ЦСКА (Москва) (дублирующий состав), "Нефтяник" (Лениногорск), "Рязань", "Молот-Прикамье" (Пермь), "Ермак" (Ангарск), "Донбасс" (Донецк), "Рубин" (Тюмень), "Автомобилист" (Екатеринбург), "Липецк", пишет newsru.co.il.
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