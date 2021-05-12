Один из лидеров минского «Динамо» покинул команду
Канадский нападающий Райан Спунер перешел из минского «Динамо» в «Автомобилист» из Екатеринбурга.
Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY
29-летний канадец провел в минском «Динамо» два сезона и в 79 матчах набрал 76 (16 + 60) очков при показателе полезности «-32», пишет TUT.BY.
Ранее Спунер играл в НХЛ за «Бостон», «Рейнджерс», «Эдмонтон» и «Ванкувер».
В «Автомобилисте» Райан Спунер станет одноклубником еще одного экс-хоккеиста минского «Динамо» — Шейна Принса.
09:20 12/05/2021
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