Евгений Цуркин





Первыми в борьбу за медали вступили представители синхронного плавания и прыжков в воду. 17 мая начнут выступление пловцы в олимпийском, 50-метровом, бассейне.





Белорусская команда отправит на континентальный форум, который является важным стартом перед Играми в Токио, десять атлетов. В их числе Евгений Цуркин, супруг трехкратного призера Олимпийских игр Александры Герасимени.





Полностью состав выглядит так: Илья Шиманович (50, 100, 200 м брассом), Никита Цмыг (50, 100, 200 м на спине), Евгений Цуркин (100 в/с, 50 и 100 м батт), Виктор Стаселович (50 и 100 м на спине), Григорий Пекарский (100 в/с, 50 м на спине, 50 и 100 м батт), Артем Мачекин (50 и 100 м в/с), Анастасия Коряковская (50 и 100 м в/с), Анастасия Кулешова (50 и 100 м на спине, 50 и 100 м на спине), Алина Змушко (50 м брасс), Анастасия Шкурдай (100 и 200 м в/с, 50, 100 и 200 м на спине, 50 и 100 м батт), сообщает сайт НОК.





Напомним, Александра Герасименя поддержала протесты в Беларуси и была вынуждена покинуть страну. Сейчас она живет в Вильнюсе.



