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Прощание с экс-капитаном минского хоккейного клуба «Динамо» Игорем Стефановичем состоится 12 мая

Прощание с ушедшим из жизни экс-капитаном минского хоккейного клуба «Динамо», бывшим нападающим белорусской сборной по хоккею Игорем Стефановичем состоится в среду, 12 мая.



Церемония будет проходить с 11:00 до 12:00 в ритуальном зале крематория Северного кладбища Минска. Дань памяти смогут отдать все желающие. В 10:00 от Дворца спорта (СДЮШОР БФСО «Динамо») будет организован транспорт до места прощания.

Напомним, Игорь Стефанович умер в ночь с 8 на 9 мая 2021 г. Ему было 56 лет. Хоккеист выступал за гродненский «Неман» и минское «Динамо» и в конце 90-х годов играл за белорусскую сборную. В последние годы был тренером «Динамо» и занимался с юными хоккеистами клуба. В «Динамо» продолжает выступать сын прославленного хоккеиста Михаил Стефанович.
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