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Симона Халеп: я не удивлена победе Соболенко в Мадриде. Она здорово играет, и я жду от нее большего

Экс-первая ракетка мира Симона Халеп (N 3 ВТА) прокомментировала победу белоруски Арины Соболенко (4) на крупном грунтовом турнире в Мадриде.



"Я не удивлена. Она здорово играет. У нее очень мощный теннис, она уверена в себе. И она может намного лучше выступать на "Больших шлемах", она приближается к этому.

Так что я не удивлена. На самом деле я жду от нее большего", — цитирует Халеп wtatennis.com.
Источник: Прессбол
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