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Японцы выступают за отмену Олимпиады в Токио - опрос

Из-за непростой ситуации с коронавирусом организаторов ждет много сложностей, кроме того, жители страны не поддерживают проведение Игр.

© AP / Eugene Hoshiko

Около 60% японцев считают, что Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио должны быть отменены, такие результаты показал общенациональный опрос, проведенного изданием "Ёмиури симбун", пишет Sputnik. 

За отмену соревнований выступили 59% респондентов, 23% опрошенных согласны с тем, что  Олимпиада должна пройти, но без зрителей, при этом 16% считают, что необходимо ограничить заполняемость трибун.

Ситуация с коронавирусом в стране остается непростой. В четырех префектурах из-за этого действует режим ЧС, еще в нескольких планируется его введение.

Из-за распространения COVID-19 в Японии даже отменяется визит главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, который был запланирован на 17 мая.

Напомним, что на минувшей неделе в стране было зафиксировано самое большое число людей, которые  находятся в тяжелом состоянии из-за заражения коронавирусом. К настоящему времени, по данным университета Джона Хопкинса, общее число заражений превысило 642 тысячи случаев, скончалось более 10,8 тысяч человек. 

Напомним, что ранее опросы, проведенные в США, Китае, Франции, Таиланде и Южной Корее показали, что 70% анкетируемых выступают за отмену либо перенос Олимпиады. 

Олимпиада в Токио, которая должны была состояться в 2020 году, была перенесена из-за пандемии коронавируса, и пройдет 23 июля - 8 августа 2021  года. Несмотря на то, что что распространение COVID-19 в мире остановить не удалось, второй раз Игры решили не переносить. Мероприятия пройдут с рядом ограничений, в частности, без иностранных болельщиков. Уже подсчитано, что данные меры могу нанести ущерб в размере порядка 150 миллиардов иен (1,37 миллиарда долларов).
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