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В УЕФА не комментируют возможный перенос финала Лиги чемпионов из Турции в Великобританию

УЕФА не комментирует информацию о переносе финала Лиги чемпионов из Турции в Великобританию. Ранее министр транспорта Грант Шэппс заявил,что Футбольная ассоциация Англии обсуждает с УЕФА возможность переноса финала Лиги чемпионов из Турции в Великобританию.



"На данном этапе у нас нет никакой информации по этой теме. Сообщение по этому поводу будет сделано в должное время", — сообщили ТАСС в пресс-службе УЕФА.

В финале Лиги чемпионов встретятся "Манчестер Сити" и "Челси". Встреча должна состояться 29 мая в Стамбуле, пишет Прессбол.
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