







"На данном этапе у нас нет никакой информации по этой теме. Сообщение по этому поводу будет сделано в должное время", — сообщили ТАСС в пресс-службе УЕФА.





В финале Лиги чемпионов встретятся "Манчестер Сити" и "Челси". Встреча должна состояться 29 мая в Стамбуле, пишет Прессбол.







