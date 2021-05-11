



«Участвуя в чемпионате Европы в Минске, Датский союз велосипедистов уделяет особое внимание безопасности спортсменов. По согласованию с нашими спонсорами, все должны носить свою обычную повседневную одежду во время путешествий и транспортировки на соревнование и обратно. Форма национальной сборной будет использоваться только внутри арены.





У нас нет желания смешивать политику и спорт. Логотипы на одежде были удалены по просьбе наших спонсоров и при нашей полной поддержке. Мы здесь, чтобы после гарантировать участие в чемпионате мира и обеспечить как можно более хорошие позиции для наших спортсменов», – сказал Петерсен.





Флаг Дании – красное прямоугольное полотнище с изображением белого скандинавского креста – прямого креста, вертикальная крестовина которого смещена к древковому краю полотнища, пишет cyclingworld.dk.



