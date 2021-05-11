+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Директор велосоюза Дании: «Уделим особое внимание безопасности спортсменов на ЧЕ в Минске. Форму сборная будет носить только внутри арены»

Директор Датского союза велосипедистов Мартин Петерсен рассказал об участии команды в чемпионате Европы, который пройдет в июне в Минске.


«Участвуя в чемпионате Европы в Минске, Датский союз велосипедистов уделяет особое внимание безопасности спортсменов. По согласованию с нашими спонсорами, все должны носить свою обычную повседневную одежду во время путешествий и транспортировки на соревнование и обратно. Форма национальной сборной будет использоваться только внутри арены.

У нас нет желания смешивать политику и спорт. Логотипы на одежде были удалены по просьбе наших спонсоров и при нашей полной поддержке. Мы здесь, чтобы после гарантировать участие в чемпионате мира и обеспечить как можно более хорошие позиции для наших спортсменов», – сказал Петерсен.

Флаг Дании – красное прямоугольное полотнище с изображением белого скандинавского креста – прямого креста, вертикальная крестовина которого смещена к древковому краю полотнища, пишет cyclingworld.dk.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Ольга Карач
Переговоры Светланы Тихановской с лукашенко
Павел Знавец
Памяти павших.
Анатолий Санотенко
На джипах ста пятидесяти...
Игорь Драко
Тюбик Гигина, или Жизнь без геля «Nivea»
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]