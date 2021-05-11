Евроотбор: белорусские волейболистки всухую обыграли Эстонию

Женская сборная Беларуси по волейболу обыграла команду Эстонии на старте квалификации чемпионата Европы – 3:0.





Наша команда взяла все три партии (25:23, 25:20, 25:18), хотя игра и не ладилась на блоке. Тем не менее, белоруски были сильнее за счет сильных подач. Самой результативной в составе сборной стала капитан Татьяна Маркевич, на ее счету 13 очков. А у эстонок на острие атак бала Керту Лаак, она заработала 16 пунктов, пишет Sputnik.





Евроотбор для "националки" проходит на "Чижовка-Арене". В одной группе с ней – команды Швейцарии и Эстонии. В ближайшую среду подопечные Дениса Матвеева встрется со швейцарками. В финальную часть европейского форума выйдут по две лучшие команды из группы.





На Евро-2021 сыграют 24 команды. Помимо сборных стран, принимающих финальный турнир, – а это Хорватия, Сербия, Болгария и Румыния, путевку в решающий раунд себе уже завоевали Россия, Бельгия, Азербайджан, Германия, Нидерланды, Турция, Италия и Польша. Остальные 12 дружин определятся через евроквалификации.















