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Кирилл Готовец: «Не смогу помочь сборной Беларуси на ЧМ-2021 из-за повреждений»

Беларусский защитник Кирилл Готовец сообщил, что не сыграет за сборную Беларуси на ЧМ-2021.



– Сыграете на чемпионате мира за Беларусь?

– На меня выходили представители сборной, хотят меня видеть. Но, к сожалению, не смогу помочь из-за повреждений, полученных в плей-офф. Их нужно залечить, они меня беспокоят.

И, по сути, не так много времени осталось до начала предсезонки. Конечно, будь я здоров, думаю, для каждого хоккеиста большая честь сыграть за свою страну на чемпионате мира, – сказал Готовец.
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