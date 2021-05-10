«После победы «Шахтера» над БАТЭ лидерство составляет уже с перевесом в 7 баллов – и хочется сказать, что вот и закончилось все в чемпионской гонке, но я думаю, что нет. Серия из 8 побед, конечно, дико хороша, но 7 очков и позади минское «Динамо», позади БАТЭ – команды, может быть, недотягивают стабильностью до такого набора, но тем не менее через тур, если не ошибаюсь, «Шахтер» сыграет с минским «Динамо». У «Шахтера» будет еще выезд к жодинскому «Торпедо», у «Шахтера» достаточно много проблем.





Отрыв комфортный, но не забываем, что «Шахтер» в любом случае на июльском отрезке сыграет достаточно матчей на европейской арене – и здесь в дальнейшем нельзя отпускать слишком далеко, – сказал Ходасевич на своем YouTube-канале



