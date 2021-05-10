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Первая беларусская рефери ФИФА: «В Беларуси на улицах испытывают такой же страх за свою жизнь, как жители Израиля при падении снарядов, только у белoрусов нет возможности куда-то спрятаться»

Первая беларусская рефери ФИФА Ирина Туровская, которая сейчас живет в Израиле, поделилась мнением о происходящем в Беларуси.

Первая беларусская рефери ФИФА: «В Беларуси на улицах испытывают такой же страх за свою жизнь, как жители Израиля при падении снарядов, только у белoрусов нет возможности куда-то спрятаться»

– Ты предполагала перед выборами, что в Беларуси возможны перемены?

– Понимание того, что что-то будет, что-то случится, было. Это можно сравнить с голом: идет момент, есть осознание, что сейчас что-то будет, и потом случается взятие ворот. Вот что-то похожее было в и отношении президентских выборов. Единственное, я не могла представить, что конкретно произойдет. Но так как я смотрю на мир позитивно, то такого развития событий тогда не могла предположить.

– В Израиле сейчас тоже не самая спокойная обстановка. Можно ее сравнить с беларусской?

– Да, тут неспокойно, но я живу в провинции, что наносит свой отпечаток. У нас два протестных города – Иерусалим и Тель-Авив. Там проходят серьезные массовые вещи. Сидя в Ашдоде, я на это смотрю со стороны, меня это не касается. Хотя город находится недалеко от Сектора Газа, и периодически нас накрывает воздушная тревога. Происходят перестрелки между Израилем и правящей в Секторе Газа исламистской группировкой ХАМАС (признан Евросоюзом и США террористической организацией – прим. Tribuna.com). Ракеты иногда падают на Ашдод, хотя военные и стараются сбить их еще в воздухе. Население постоянно предупреждают о том, что нужно перейти в бомбоубежища. Жертв, насколько знаю, в Ашдоде не было, но вот разрушения зданий случаются.

– Ты в какой-то мере можешь понять беларусов, которые сейчас живут в условиях тревоги? Ведь, выходя на улицу, нельзя быть уверенным, что тебя не заберут на сутки.

– Конечно, понимаю. Страх присущ каждому человеку, он есть везде. Но в Израиле есть возможность спрятаться: слышишь сирену, бежишь в укрытие, и даже если снаряд упадет неподалеку, стены бомбоубежища останутся целы. А вот в Беларуси… Там люди выходят на улицы и испытывают такой же страх за свою жизнь, как жители Израиля, только у беларусов нет возможности куда-то спрятаться, – сказала Туровская.
Tribuna
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