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«Обеспокоены сообщениями о насилии в отношении женщин». В мире критикуют решение УЕФА о проведении ЧЕ среди девушек до 19 лет в Беларуси

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) раскритиковала решение УЕФА о том, что Беларусь примет в 2025 году финальную часть чемпионата Европы среди девушек до 19 лет.


«FIFPro обеспокоена безопасностью игроков, а также конкретными сообщениями о насилии в отношении женщин в стране.

Также мы обеспокоены тем, как власти обращаются со спортсменами в Беларуси, которые стали объектами преследования по административным делам. Из-за своей поддержки демократических движений лидеры Беларусского фонда спортивной солидарности (BSSF) являются одними из тех, кто столкнулся с жестоким отношением со стороны властей.

Беларусская ассоциация профессиональных футболистов столкнулась с трудностями при регистрации, и некоторые игроки опасаются вступать в организацию из-за запугивания членов BSSF.

Мы будем решительно защищать права профессиональных футболистов и других спортсменов на свободу слова и свободу объединений.

Как и наши коллеги из Всемирной ассоциации игроков, мы призываем международные спортивные заинтересованные стороны, включая Международный олимпийский комитет (МОК), ФИФА и УЕФА, оказать значительное влияние на защиту спортсменов», – говорится в заявлении
Tribuna
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