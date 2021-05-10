



«FIFPro обеспокоена безопасностью игроков, а также конкретными сообщениями о насилии в отношении женщин в стране.





Также мы обеспокоены тем, как власти обращаются со спортсменами в Беларуси, которые стали объектами преследования по административным делам. Из-за своей поддержки демократических движений лидеры Беларусского фонда спортивной солидарности (BSSF) являются одними из тех, кто столкнулся с жестоким отношением со стороны властей.





Беларусская ассоциация профессиональных футболистов столкнулась с трудностями при регистрации, и некоторые игроки опасаются вступать в организацию из-за запугивания членов BSSF.





Мы будем решительно защищать права профессиональных футболистов и других спортсменов на свободу слова и свободу объединений.





Как и наши коллеги из Всемирной ассоциации игроков, мы призываем международные спортивные заинтересованные стороны, включая Международный олимпийский комитет (МОК), ФИФА и УЕФА, оказать значительное влияние на защиту спортсменов», – говорится в заявлении



