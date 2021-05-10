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Михаил Захаров: сложный чемпионат мира будет, самый сложный, самый тяжелый для нашей сборной

Главный тренер национальной сборной Михаил Захаров 9 мая вместе с командой принял участие в торжественном мероприятии у монумента Победы в Минске. Специалист рассказал о подготовке к грядущему форуму.




- С Бэйленом долго общались сегодня: он с удовольствием, с таким позитивом приехал, готов помочь. Паре, Принс — вообще заряженные ребята. Получается, мы не ошиблись в них.

Сложный чемпионат мира будет, самый сложный, самый тяжелый для нашей сборной. Поколение меняется, немножко игроков не хватает, но будем сражаться, — сказал Захаров в эфире "Беларусь 5".

Напомним, что и-за репрессий Минску было отказано в праве провести в этом году Чемпионат мира по хоккею. Он пройдет в Риге.
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