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«Ты нам не очень интересна». Почему фигуристка Татьяна Навка выступала за Беларусь

Знаменитая чемпионка перешла в сборную России только в 23 года. И до сих пор сохраняет хорошие отношения с президентом Лукашенко.


В наши дни многие знают Татьяну Навку только как супругу пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Однако роскошная победа Татьяны с Романом Костомаровым на Олимпиаде 2006 года в Турине — это без преувеличения один из самых ярких успехов в истории нашего спорта.

Ещё более поразительным тот результат кажется, если вспомнить, что Игры в Италии были для Навки третьими в карьере. А на двух других Олимпиадах она вообще выступала за другую страну.

Почему же звёздная фигуристка, родившаяся на Украине, оказалась в Беларуси?


В Беларусь — через Украину и Россию
Путь в фигурное катание Татьяне Навке невольно указала известная фигуристка Елена Водорезова. Юная Таня увидела по телевизору выступление «девочки с косичками» и тоже захотела стать знаменитой спортсменкой. Правда, грезила она о славе в одиночном катании, но судьба распорядилась иначе. В 12 лет одна из самых перспективных одиночниц Украины выросла за лето на 14 см и потеряла поставленные прыжки. Татьяна поначалу противилась привычному в таких случаях переходу в танцы на льду, но любовь к фигурному катанию пересилила, и вскоре талантливая спортсменка уже тренировалась в Москве у Натальи Дубовой.

В сезоне-1991/1992 Навка вместе с Самвелом Гезаляном попала в сборную СССР, однако скорый распад Советского Союза поставил их перед выбором: какую страну представлять на международной арене? В итоге родившаяся на Украине, но тренировавшаяся в Москве фигуристка оказалась в сборной… Беларуси. В то время подобные хитросплетения встречались нередко.

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«В Украине тогда мне сказали: «Татьяна, ты нам не очень интересна. У нас есть уже спортсмены, которые представляют страну». В России я уже была на высоком уровне, входила в пятёрку сильнейших пар, и как-то вот мы подумали, что есть ещё возможность выступать за Беларусь. И эта страна, конечно, приняла меня с распростёртыми объятиями. Но и мы Беларусь не подвели, были первым номером в стране», — вспоминала Навка.

Конфуз на Олимпиаде и переход под флаг России


Переход под белорусский флаг избавил яркий дуэт от мучительного внутреннего отбора на главные международные старты, и там Татьяна и Самвел чувствовали себя весьма уверенно. Фигуристы съездили на Олимпиаду в Лиллехаммере, замкнули пятёрку сильнейших на чемпионате мира и остановились в шаге от медали на чемпионате Европы. Возможно, Навка и Гезалян и принесли бы Беларуси историческую награду в танцах, но в 1995 году дуэт прекратил существование.

После расставания с Гезаляном Навка встала в пару со знаменитым сердцеедом в мире фигурного катания Николаем Морозовым. При этом, сменив партнёра, Татьяна сохранила спортивное гражданство Беларуси. Новый дуэт работал с Натальей Линичук, но так и не добился чего-то более значимого, чем золото национального чемпионата. Точкой в белорусском периоде карьеры Навки стала Олимпиада в Нагано 1998 года, где Татьяне и её партнёру пришлось столкнуться с техническими проблемами. Во время проката в произвольном танце на арене внезапно погас свет. Фигуристы заканчивали программу в темноте, что не могло не сказаться на качестве катания, но судьи отказались пересматривать результат и отправили пару на 16-е место.

Этот результат 23-летнюю Татьяну не устроил, поэтому фигуристка решилась на кардинальные перемены в карьере. Расставшись с Морозовым, Татьяна образовала пару с молодым и харизматичным Романом Костомаровым, с которым стала представлять Россию. Несмотря на очевидную совместимость партнёров, тренер Линичук вскоре разбила яркий дуэт, определив в партнёрши Костомарову никому не известную тогда фигуристку Анну Семенович. Однако всего через сезон Роман вернулся к Татьяне — и не прогадал. Дуэт Навки и Костомарова считается эталоном в танцах на льду, а их программы даже много лет спустя кажутся великолепными и современными. Особенно произвольный танец «Кармен», принёсший паре золото Олимпиады-2006 в Турине.

«Я люблю Беларусь»


Хотя выступления за Беларусь — не самый известный факт биографии Татьяны Навки, знаменитая фигуристка этой темы не избегает и всегда с теплом вспоминает важный период своей карьеры. Уже после ухода из спорта Татьяна часто была в Беларуси с ледовыми шоу. Вместе с Ильёй Авербухом фигуристка показала жителям Минска знаменитую «Кармен», а не так давно привезла в соседнюю страну собственное шоу «Руслан и Людмила».

«Я люблю Беларусь, люблю Минск. У меня сохранилось много прекрасных воспоминаний о тех временах.

Помню хлебосольный народ и большое количество людей с добрыми лицами, которых я встречала на улицах. Со времён моих выступлений я в хороших отношениях с Александром Григорьевичем Лукашенко. Всегда, когда он меня встречает, говорит: «Вот видишь, какую мы воспитали чемпионку, девушку для России». Мне это безумно приятно».

Источник: «Чемпионат»

Подробнее на «Чемпионате»:
https://www.championat.com/figureskating/article-4343143-istoriya-vystupleniya-figuristki-tatyany-navki-za-belarus-kuryoz-na-olimpiade-shutki-lukashenko-perehod-pod-flag-rossii.html?utm_source=copypaste
Источник: Екатерина Авдонина, Чемпионат
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