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Сергей Корниленко, который не играл два года, вышел на 82-й минуте прощального матча и забил гол «Краснодару-2»

Этот мяч сделал экс-форварда сборной Беларуси лучшим бомбардиром «Крыльев Советов».

"Крылья Советов" разгромили "Краснодар-2" в домашнем матче 41-го тура первенства Футбольной национальной лиги России — 6:0, пишет pressball.by.

Эта игра носила статус прощальной для легенды "Крыльев", бывшего форварда сборной Беларуси Сергея Корниленко. Белорус, который работает спортивным директором самарского клуба, вышел на поле на 82-й минуте, а на 84-й забил гол. Этот мяч сделал Корниленко лучшим бомбардиром "Крыльев Советов" в российской истории. Сергей обошел Андрея Каряку.

Последний раз Корниленко выходил на поле 5 мая 2019 года.

Крылья Советов — Краснодар-2 — 6:0

Голы: 1:0 — Исаенко (9, автогол). 2:0 — Горшков (42). 3:0 — Сарвели (45). 4:0 — Корнюшин (65, автогол). 5:0 — Сергеев (81). 6:0 — Корниленко (84).

На 20-й минуте Зиньковский (Крылья Советов) не реализовал пенальти.

"Крылья Советов" досрочно выиграли второй дивизион.
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