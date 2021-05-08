+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Игровая форма баскетболиста Джордана продана за рекордную сумму

Игровая форма баскетболиста Майкла Джордана, в которой он выступал в сезоне-1982/83 Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), продана за 1,38 млн долларов


Сообщает USA Today.

В сезоне-1982/83 Джордан, ставший в последствии легендой спорта, выступал за команду университета Северной Каролины, которая в финале NCAA обыграла команду университета Хьюстона со счетом 54:52.

Форма Джордана продана за рекордную сумму. Предыдущий рекорд был установлен в октябре, когда форма "Чикаго" с 23-м номером Джордана сезона-1986/87 купили за 480 тысяч долларов на аукционе Heritage Auctions, на котором также была выставлена форма Северной Каролины.

Джордан - двукратный олимпийский чемпион и шестикратный чемпион НБА в составе "Чикаго". Он шесть раз становился лучшим игроком финала плей-офф НБА, и пять - самым ценным баскетболистом сезона.

В августе 2017 года ресурс The Undefeated совместно с аналитической платформой SurveyMonkey составил рейтинг 50 величайших темнокожих спортсменов всех времен, который возглавил Джордан. Компанию "Его Воздушеству" в первой тройке составили не менее легендарный боксер Мохаммед Али и Джеки Робинсон - первый темнокожий игрок в Главной лиге бейсбола в XX веке.
newsru.com
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Памяти павших.
Анатолий Санотенко
На джипах ста пятидесяти...
Игорь Драко
Тюбик Гигина, или Жизнь без геля «Nivea»
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Ольга Карач
Как лукашенко отжимает жильё у детей в Беларуси?
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]