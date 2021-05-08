Игровая форма баскетболиста Джордана продана за рекордную сумму









В сезоне-1982/83 Джордан, ставший в последствии легендой спорта, выступал за команду университета Северной Каролины, которая в финале NCAA обыграла команду университета Хьюстона со счетом 54:52.





Форма Джордана продана за рекордную сумму. Предыдущий рекорд был установлен в октябре, когда форма "Чикаго" с 23-м номером Джордана сезона-1986/87 купили за 480 тысяч долларов на аукционе Heritage Auctions, на котором также была выставлена форма Северной Каролины.





Джордан - двукратный олимпийский чемпион и шестикратный чемпион НБА в составе "Чикаго". Он шесть раз становился лучшим игроком финала плей-офф НБА, и пять - самым ценным баскетболистом сезона.





В августе 2017 года ресурс The Undefeated совместно с аналитической платформой SurveyMonkey составил рейтинг 50 величайших темнокожих спортсменов всех времен, который возглавил Джордан. Компанию "Его Воздушеству" в первой тройке составили не менее легендарный боксер Мохаммед Али и Джеки Робинсон - первый темнокожий игрок в Главной лиге бейсбола в XX веке.



