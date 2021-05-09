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Белорус Корниленко награжден почетным знаком «За труд во благо земли Самарской»

«Крылья Советов» наградили золотыми медалями и Кубком за победу в Олимп-ФНЛ сезона-2020/21.

Фото: сайт «Крыльев Советов»

Церемония награждения «Крыльев» состоялась после матча 41-го тура, где самарцы крупно выиграли у «Краснодара-2» (6:0).

Золотую медаль победителей ФНЛ, в частности, получил спортивный директор беларус Сергей Корниленко, который выступал за «Крылья» с 2012 по 2019 год. Матч против «Краснодара-2» стал для него прощальным, он забил через минуту после выхода на поле в этой встрече.

Корниленко и главный тренер Игорь Осинькин также были награждены почетным знаком губернатора Самарской области «За труд во благо земли Самарской» за значительный вклад в развитие спорта в области.
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