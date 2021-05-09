+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Уходит легенда: Александр Матерухин завершил карьеру

Экс-форвард сборных Беларуси и Украины Александр Матерухин принял решение завершить карьеру.

Об этом сообщает пресс-служба "Могилева".

Матерухин является трехкратным чемпионом Беларуси. Также в его активе шесть сезонов в КХЛ, где он играл за "Донбасс" и минское "Динамо".


За "Могилев" нападающий провел 191 встречу и отметился 133 (66+67) результативными баллами. В 2018 выступал за сборную Беларуси на чемпионате мира.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Памяти павших.
Анатолий Санотенко
На джипах ста пятидесяти...
Игорь Драко
Тюбик Гигина, или Жизнь без геля «Nivea»
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Ольга Карач
Как лукашенко отжимает жильё у детей в Беларуси?
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]