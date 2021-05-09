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Хоккей. Умер Игорь Стефанович

В ночь с 8 на 9 мая на 57-м году жизни скончался Игорь Стефанович — экс-нападающий национальной сборной, трехкратный обладатель золотых (1998, 1999, 2001) и бронзовых (1996, 1997, 2000, 2002) медалей чемпионата Беларуси.



За время своей тренерской карьеры Игорь Викентьевич успел поработать в ХК "Динамо-Минск" и клубной системе "Гомеля". В последние годы трудился СДЮШОР БФСО "Динамо" и ДЮСШ ХК "Шахтер-Солигорск".

Информация о месте и времени прощания будет сообщена дополнительно, передает официальный сайт ФХБ.
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