Арина Соболенко: я больше не боюсь грунт





"Я больше не боюсь грунт. Раньше слишком много о нем думала, говорила, что это покрытие мне не подходит, что на нем сложно играть из-за длинных розыгрышей. Я действительно слишком много об этом думала. В этом году просто расслабилась и показываю свою игру. Я много работала над передвижением, поэтому подготовка к грунтовому сезону получилась очень хорошей.





Раньше мне хотелось немного изменить свою игру на грунте. Я пыталась как-то иначе играть с форхенда, чаще использовать резаные и другие вещи, которые подходят для грунтовых кортов. Но мой тренер сказал: "Слушай, не надо ничего менять. Конечно, было бы здорово использовать больше вращения, пробуй. Но тебе не нужно отказываться от агрессивного стиля, просто пойми, что на грунте приходится чаще контактировать с мячом, чем на харде. Просто на нем немного больше розыгрышей", — приводит слова Арины sports.ru.



