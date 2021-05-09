+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

В жлобинском «Металлурге» может смениться тренерский штаб

В «Металлурге» может смениться тренерский штаб во главе с украинским специалистом Анатолием Степанищевым.

– Как сказал генеральный директор [Белорусского металлургического завода] Дмитрий Александрович Корчик: «Мы увидели, что можем, вот теперь идем немного дальше». В связи с тем, что сейчас завод ставит большую задачу – медали (первое-второе место), идет подбор информации. Деньги будут вкладываться большие и, естественно, должен быть результат. Сейчас все аккумулируется и будет решаться вопрос с задачами и тренерским штабом, – цитирует Трибуна директора клуба Артура Путькова.

В прошлом сезоне «Металлург» занял четвертое место. Полуфинальная серия с действующим чемпионом дошла до семи матчей.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Памяти павших.
Анатолий Санотенко
На джипах ста пятидесяти...
Игорь Драко
Тюбик Гигина, или Жизнь без геля «Nivea»
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Ольга Карач
Как лукашенко отжимает жильё у детей в Беларуси?
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]yandex.ru