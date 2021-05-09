Барти 10-й раз в карьере проиграла сет 0:6 (впервые с августа-2017), а Соболенко 28-й раз повесила в матче минимум одну баранку.





Соболенко 14-й раз обыграла соперницу из топ-10 (при 15 поражениях). Также для нее это вторая победа над лидером рейтинга.





Она взяла второй титул WTA в сезоне и 10-й в карьере, однако впервые победила на грунте.





На следующей неделе Соболенко обновит рейтинговый рекорд, став четвертой.



