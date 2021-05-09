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Соболенко взяла первый грунтовый в Мадриде и станет четвертой ракеткой мира

Седьмая ракетка мира Арина Соболенко победила Эшли Барти в финале турнира в Мадриде (6:0, 3:6, 6:4) и сравняла счет в личных встречах (4:4).

Соболенко взяла первый грунтовый в Мадриде и станет четвертой ракеткой мира
Барти 10-й раз в карьере проиграла сет 0:6 (впервые с августа-2017), а Соболенко 28-й раз повесила в матче минимум одну баранку.

Соболенко 14-й раз обыграла соперницу из топ-10 (при 15 поражениях). Также для нее это вторая победа над лидером рейтинга.

Она взяла второй титул WTA в сезоне и 10-й в карьере, однако впервые победила на грунте.

На следующей неделе Соболенко обновит рейтинговый рекорд, став четвертой.
by.tribuna.com
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