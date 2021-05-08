Основатели футбольной Суперлиги выступили с заявлением

Футбольные клубы "Реал", "Ювентус" и "Барселона" настаивают на продолжении конструктивного диалога с УЕФА по вопросу создания европейской Суперлиги. Официальное заявление опубликовано в субботу на сайтах команд.





19 апреля 12 европейских топ-клубов - английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", испанские "Барселона", "Атлетико" и "Реал", итальянские "Милан", "Интер" и "Ювентус" –объявили о создании Суперлиги. Сразу после этого основатели нового футбольного турнира подверглись критике со стороны ФИФА, УЕФА и других международных спортивных организаций. Девять клубов затем объявили о выходе из Суперлиги, остались только "Реал", "Барса" и "Юве". Накануне УЕФА объявил о примирении с "отказниками" и предупредил о санкциях в случае возвращения Суперлиги.





Клубы страдают от давления





"Клубы-основатели страдали и продолжают страдать от неприемлемого давления со стороны третьих лиц, угроз и оскорблений с целью отказа от проекта и своего права предоставлять решения для футбольной экосистемы посредством конкретных предложений и конструктивного диалога", - говорится в заявлении команд.





Там подчеркивается, что по решению суда ФИФА, УЕФА должны воздержаться от любых действий, которые могут навредить инициативе создания Суперлиги.





"Мы глубоко сожалеем, что наши друзья и партнеры по основанию проекта Суперлиги заняли непоследовательную позицию и взяли на себя обязательства перед УЕФА. Однако, учитывая, что материальные проблемы, которые заставили 12 клубов объявить о создании Суперлиги несколько недель назад, не исчезли, мы повторяем из чувства уважения и ответственности перед нашими партнерами и болельщиками, что обязаны действовать ответственно и искать решения по финансовой устойчивости, несмотря на неприемлемое давление и угрозы, которые мы продолжаем получать от УЕФА", - говорится в заявлении.





По словам представителей клубов-основателей, главной идеей Суперлиги является возвращение финансовой стабильности командам-участницам, а также привлечение новой аудитории.





"Кроме того, мы вновь заявляем ФИФА, УЕФА и всем заинтересованным сторонам, как мы это делали несколько раз после создания Суперлиги, о нашей приверженности и решимости обсуждать данную тему с уважением, без недопустимого давления и в соответствии с законом, что является наиболее подходящим решением для стабильности футбола", - сообщается в заявлении.





В заявлении подчеркивается, что клубы-основатели планировали проводить турнир только в том случае, если он будет признан УЕФА и/или ФИФА, или если в рамках правовой системы Суперлига будет признана соревнованием, которое возможно проводить совместно с участием в национальных чемпионатах. Однако УЕФА и ФИФА, зная об этих условиях, "отказались установить адекватный диалог", отмечается в релизе, пишет Sputnik.















