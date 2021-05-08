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Футбол под дождем

В Сморгони прошел первый матч восьмого тура чемпионата Беларуси по футболу. Здесь местные футболисты принимали в гостях гродненский "Неман".

Лужа на стадионе в Сморгони / bytribuna.global.ssl.fastly.net

Игра проходила под дождем. Дренажная система не справилась, и на поле стали образовываться лужи. Самая большая лужа из появилась на правом краю поля возле трибун. Периодически футболисты играли прямо в ней.

В перерыве работники стадиона попытались в три лопаты осушить лужу, но большого успеха не достигли, передает Еврорадио.

Игра завершилась победой "Немана" — 2:0. Гродненские футболисты покинули предпоследнее место в турнирной таблице, на него теперь опустилась "Сморгонь".
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