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"Результаты могли подделать". Георгий Чугошвили лишился шанса отобраться на Олимпиаду из-за ПЦР-теста на ковид

Чемпион Беларуси по греко-римской борьбе Георгий Чугошвили не выступит на Олимпиаде-2021 в Токио.


Все из-за ПЦР-теста на коронавирус: за сутки он получил два противоположных результата. Спортсмен должен был выступать на турнире в Болгарии, чтобы завоевать олимпийскую лицензию в Токио. Для поездки нужен был результат теста.

Первый результат в РНПЦ спорта дал положительный результат. Георгий решил перестраховаться и отправился в частный медцентр, где вновь сдал ПЦР-тест. Результат — коронавирус не обнаружен. Но было уже поздно, на турнир он не попал.

"Оба раза я сдавал одинаково, у меня брали мазок из носа и зева, я соблюдал меры перед сдачей теста, но результаты разные. Два года я потратил на подготовку, вложил столько сил, времени, поддерживал свою форму, а тут такая очень странная ситуация. Сейчас сдал кровь на анализ, чтоб уже точно убедиться, что коронавируса у меня нет, и буду подавать в суд на РНПЦ спорта. Вообще, я считаю, что результаты могли подделать, так как у меня были недоброжелатели, которые не хотели, чтоб я выступал", — цитирует Чугошвили Onliner.

В белорусской федерации борьбы сообщили: Георгий был единственным кандидатом в данном весе и то, что он не смог выступить, также стало неприятной неожиданностью, ведь он мог завоевать лицензию на Олимпиаду.

"Чтобы спортсмен смог выступать на соревновании, сдается ПЦР-тест на всеобщих основаниях. Если результат положительный, вас же не выпустят из страны, такая сейчас в мире обстановка. Честно, об этих домыслах про "подставить" первый раз слышу. Ехали все соревноваться, он был одним кандидатом в этом весе. "Подставили" — это когда вместо него кто-то другой поехал, а тут команда в последний момент узнает и остается без спортсмена, который может взять лицензию. Сама ситуация странная, но тут должны врачи ответить, как так вышло и почему", — рассказали в федерации, пишет Прессбол.
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