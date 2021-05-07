Об отказе рассказала датская газета Berlingske. По информации издания, DIF предложила провести соревнования в Дании с возмещением расходов UEC и выразила готовность подготовить чемпионат даже в очень короткие сроки, пишет Белсат.





«Это самое решительное, что мы можем сделать в Дании, чтобы показать, как мы недовольны тем, что соревнования должны состояться в Минске, – пояснил руководитель отдела связей с общественностью DIF Пол Броберг. — Вместо того, чтобы оставлять решение на других, мы готовы сделать это самостоятельно».





Утверждается, что такая идея возникла три недели назад, когда стало понятно, что UEC не смог отыскать другую страну для принятия чемпионата. Однако UEC ответила, что заседание совета директоров происходит только четыре раза в год, а также что организация соревнований займет много времени и что спортсмены, журналисты и технические ассистенты уже забронировали авиабилеты и отели.





В связи с этим Белорусский фонд спортивной солидарности обратился в UEC и в национальные федерации, к спонсорам соревнований, к еврокомиссару по вопросам культуры и молодежи и к комиссару по правам человека Совета Европы с требованием выполнить рекомендации Международного олимпийского комитета – отказаться от турнира в Беларуси, так как он «будет использован в политических целях» и «безопасность атлетов в Беларуси будет под угрозой».





UEC ответила на это заявлением о том, что другого места для соревнований нет, а если отказаться от соревнований в Беларуси, придется возвращать 200 тысяч евро неустойки белорусской стороне.





БФСС считает, что эти аргументы не имеют силы после заявления датчан. Фонд также напоминает, что нидерландская компания Libema, управляющая велодромом в городе Апелдорн, более года вела с UEC переговоры о переносе чемпионата из Беларуси, а в феврале 2021 года принять турнир предложила Литва.





БФСС заявляет: «У посторонних наблюдателей складывается ощущение, что руководство UEC лично заинтересовано в проведении турнира в Беларуси по причинам, неизвестным широкой общественности».





Ранее Минску отказали в проведении части Чемпионата мира по хоккею, который Беларусь должна была принять совместно с Латвией. Чемпионат пройдет полностью в Латвии. В Беларуси же ввели санкции против компаний, которые отказались быть спонсорами соревнований в Минске, а против руководителей Белорусского фонда спортивной солидарности Александры Герасимени и Александра Опейкина возбудили уголовное дело.



