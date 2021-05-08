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Россиянин Герман Нестеров получил от ИИХФ разрешение выступать за сборную Беларуси на международных турнирах

Российский форвард "Гомеля" Герман Нестеров получил от ИИХФ разрешение выступать за сборную Беларуси на международных турнирах.




Международная федерация хоккея официально уведомила Федерацию хоккея Беларуси об утверждении смены спортивного гражданства лучшим хоккеистом прошедшего сезона экстралиги Германом Нестеровым. Отныне форвард имеет право выступать в составе национальной сборной Беларуси на турнирах, проходящих под эгидой ИИХФ — чемпионатах мира и олимпийских играх.

По итогам розыгрыша чемпионата Беларуси Нестеров набрал 55 (21+34) очков в 58 матчах за "Гомель", с которым выиграл серебряные медали чемпионата. Нападающий также был удостоен звания лучшего нападающего турнира.

Нестеров уже успел сыграть в составе национальной команды Беларуси в двух товарищеских встречах против сборной России, забросив одну шайбу. В матче с командой Германии (4:1) Нестеров снова отметился голом, отмечает пресс-служба ФХБ, пишет Прессбол.
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