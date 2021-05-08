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"Отказники" от Суперлиги пожертвуют средства в пользу детей и футбола

С клубов еще удержат по 5% с их годового дохода, они же должны заплатить 100-миллионный штраф, если будут участвовать в других подобных первенствах.

© AFP 2020 / FABRICE COFFRINI


Каждый из клубов-основателей европейской Суперлиги, которые затем отказались от участия в ней, должны внести по 15 миллионов евро в качестве пожертвований, об этом говорится в сообщении УЕФА, опубликованном на сайте в пятницу.

В апреле этого года 12 клубов объявили о создании нового турнира в Европе – Суперлиги. Изначально в нее вошли шесть английских клубов, это "Челси", "Арсенал", "Ливерпуль", "Тоттенхэм Хотспур", "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити", три испанских - "Атлетико", "Реал" и "Барселона" и три итальянских - "Милан", "Интер" и "Ювентус". Спустя некоторое время британцы отказались от идеи, а затем к ним присоединились "Атлетико" и "Интер". Не выходят из проекта только "Барселона", "Милан", "Реал" и "Ювентус".

Взносы команд, как отмечается, будут направлены на поддержку детей, молодежи, а также популяризации футбола. С клубов также будет удержано по 5% от доходов клубных турниров УЕФА за сезон.

И это еще не все – на "отказников" наложат 100-миллионный штраф в случае участия в других несанкционированных соревнованиях, а если они не выполнят другие взятые на себя обязательства в рамках ассоциации, им грозит еще 50 миллионов "контрибуции".

Эти условия приняли все британские клубы, а также "Атлетико", "Интер" и "Милан". Команды согласились участвовать в первенствах под эгидой УЕФА, пишет Sputnik.
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