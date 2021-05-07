+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Белорусы обыграла команду Германии в Нюрнберге

Белорусы забросили сопернику четыре шайбы: две в самом старте первого периода, еще две в пустые ворота в концовке.



Сборная Беларуси по хоккею обыграла команду Германии в товарищеском матче.

В пятницу, 7 мая, в Нюрнберге состоялся товарищеский поединок Германия – Беларусь. Гости праздновали победу со счетом 4:1 (2:0, 0:1, 2:0), пишет Sputnik.

Голами в составе победителей отметились Герман Нестеров (1-я минута), Дмитрий Знахаренко (8-я), Фрэнсис Паре (60-я) и Илья Усов (60-я). У Германии – Даниэль Шмельц (38-я).

Интересно, что эта встреча стала первой с 2017 года. Тогда белорусы и немцы встречались в рамках Евровызова: 14 апреля в Жодино Беларусь обыграла немцев (3:1), а день спустя гости взяли реванш в Бобруйске (2:1).

Напомним, белорусские хоккеисты продолжают подготовку к чемпионату мира 2021 года в Риге (Латвия), который стартует 21 мая. Завтра белорусы проведут еще один спарринг против Германии.

Первый матч на ЧМ подопечные Михаила Захарова проведут 21 мая против Словакии.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Памяти павших.
Анатолий Санотенко
На джипах ста пятидесяти...
Игорь Драко
Тюбик Гигина, или Жизнь без геля «Nivea»
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Ольга Карач
Как лукашенко отжимает жильё у детей в Беларуси?
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]