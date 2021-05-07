







Во время предвыборной кампании в Беларуси Каверин признался, что симпатизирует Виктору Бабарико. Ведущий не стал молчать и после выборов. Константин не стеснялся осуждать насилие силовиков, поражаться пыткам на Окрестина, удивляться появлению провластного письма спортсменов, а также восхищался стойкостью беларусских женщин.





Объявлял посмертный ассист Капского, признавал отвращение к мове, не молчит после выборов. Чем уже бывший голос БАТЭ запомнится белфутболу





В апреле Каверину пришлось покинуть радиостанцию «Юнистар», где изначально ведущий планировал проработать до лета. За месяц этого Константин не по собственному желанию ушел из БАТЭ. О своем расставании и противных чувствах шоумен рассказал в Facebook.









О подробностях расставания с клубом Каверин молчал до мая – но теперь раскрыл многие детали Никите Мелкозерову в новом выпуске YouTube-канала «жизнь-малина». Полную версию разговора смотрите прямо здесь, а ниже нее – все главное, что мы узнали о БАТЭ.













Понимал, что высказывания – риск лишиться работы, но молчать не мог





Каверин не удивился, когда БАТЭ объявил ему о расставании с использованием фирменной фразы белгоссистемы. Шоумен еще осенью понимал, что с его резонансными высказываниями в соцсетях он рискует лишиться место в БАТЭ. Но молчать о ситуации в стране Константин не смог:





– [В БАТЭ] не продлили контракт. Обозначили, что, к сожалению, нет возможности работать дальше. Обозначили четче словами: «Ты же сам все понимаешь».





Все началось еще осенью. Стало понятно, что это последние какие-то... Мне оставалось отработать пару матчей. Понимаешь, у меня был шанс просто не высовываться. В том же Facebook не писать чего-то такого, что я думаю. У всех этот шанс прекрасный есть. И все было бы нормально, но я так не смог. Понимал, чем это может кончиться. И кончилось так, как я это понимал.





Капский не ответил на звонок, а потом не сказал вслух причину расставания





Окончательно понял свою судьбу в БАТЭ Каверин, когда в обычное время ему никто не позвонил с предложением переоформить договоры на сотрудничество. Ведущий позвонил сам, но руководители поначалу не отвечали на звонки. Правда, потом глава клуба Андрей Капский вышел на связь и даже встретился с Кавериным, но причину прекращения сотрудничества вслух тоже не назвал. Каверин отреагировал спокойно, поиронизировав над вопросом, что он мог сделать в этой ситуации:





– До первого матча оставалось дня три – и ни ответа, ни привета [из клуба]. Я сначала позвонил Андрею [Капскому]. Он не снял трубку. Я позвонил генеральному [директору Михаилу Деменцевичу] – он не снял трубку. Написал юристу Юре [Колонтаю]. Он ответил, что не знает, решения могут быть разными и так далее.





Потом мне перезвонил Капский и мы с ним встретились. Поговорили, все обсудили и все. Ну как все обсудили? Он мне сказал: «Ты же понимаешь. Отношения дальнейшие невозможны, к сожалению».





Что сделал в ответ? Морду набил, блин. Никит, ну что я в ответ? «Да, я понимаю». Что мне сделать? Какие у меня варианты были? Я же не этот – с шашкой наголо. Что мне было ответить? «Нет, давайте продолжать работать»? Я расстроился.





Чье было решение о расставании? Ну откуда я знаю? Да хоть кто угодно завтра скажет, что не продлеваем отношения. Все равно последней инстанцией, которая мне сообщит это, будет руководство БАТЭ. Честно говоря, меня мало интересует, что там дальше и выше.





Считает себя пешкой, а руководство БАТЭ – заложниками





В целом Каверин сравнил свою ситуацию с потерей работы с шахматами – себя посчитал пешкой, но призвал не забывать, что в игре разменивать такие фигуры чревато. Кроме того, руководство что БАТЭ, что своего бывшего радио ведущий назвал заложниками:





– Я же пешечка во всей этой истории. В принципе, везде – что на радио, что в БАТЭ. Знаешь, как в шахматах? Если ты пешки размениваешь направо и налево, то может херово все кончиться. Думаю, что и эти решения не совсем дальновидные, если с точки зрения руководства. Но и руководство «Юнистар», и руководство БАТЭ... Они все заложники. Когда тот или иной человек принимает какое-то подобное решение, мы должны понимать, что приставлено дуло пистолета к виску. И если он описался, то описался не потому, что такой невоспитанный, а потому, что его не пустили в туалет, условно говоря.





Все заложники. Кто-то действительно готов потерять все, а кто-то – нет. «У меня там штат столько-то человек, у каждого семья, каждого надо кормить». Поэтому я говорю, что с их точки зрения проще эту пешку отдать, чем всю партию слить. Но мне кажется, тут немного по-другому все работает. Ну, видишь, у нас разные точки зрения.





Капскому тяжело, но его решения непонятны





Каверин высказался и лично об Андрее Капском – повторил тезис про заложников, но, тем не менее, заявил, что не понимает некоторых решений управленца, в частности, расставания с тренером Анатолием Багой:





– Андрею [Капскому] тяжело все дается. ###### [капец] как тяжело. Прям... Это заложничество натуральное.





Поездка на ВНС? Наверное. Ну а как? Взял сам поехал? Думаю, вряд ли.





Справляется ли он в клубе? Я не футбольный менеджер, мне трудно судить. Но судя по результатам, не очень удачно. Можно, конечно, хорохориться и говорить, что все круто и хорошо, но у нас два года без чемпионства, без еврокубков. Скажу дипломатично и корректно: мне некоторые решения были непонятны. Главное из которых – это увольнение Баги. Считаю, его не нужно было увольнять, оставить на следующий сезон – все бы закончилось золотом. Я считаю Багу сильным тренером, правда. Вдруг так что-то внутри было такое, чего я не знаю? Не знаю. Но со стороны мне это решение кажется неправильным.





На вопрос о том, какие отношения остались с Капским-младшим после расставания с клубом, Каверин ответил просто – никаких.





Сильно высказал игрокам команды за матч, в котором упустили чемпионство





Самой гневной темой для Каверина стал прошлогодний матч 30-го тура чемпионата Беларуси БАТЭ и минского «Динамо» (0:0). Победа в игре гарантировала БАТЭ звание чемпионов Беларуси-2020, а случившаяся ничья позволила забрать титул «Шахтеру». Каверин тут не подбирал слов:





– Прошлогодний матч с минским «Динамо», когда 0:0. Я... Друзья мои знают, что со мной делалось. ##### [блин], мат на весь Лебяжий стоял. Как можно выйти и 90 минут откатать эту вату?! Вы вообще чего вышли на это поле?





Хороший парень Стас Драгун говорит, даже где-то проскочило, что в раздевалку никто не зашел. А чего к вам заходить в раздевалку? Пожалеть вас, ##### [блин], что вы 0:0 откатали с этими динамовцами?





Я такой злой был, блин. Это просто... Ну в какую раздевалку зайти? Чего, блин? Кто должен зайти в раздевалку? Что сделать? Пожалеть? Капец. Это ужасно было.





А вот следствие чего это, я не знаю. Есть такая фраза: по отдельности мы все прекрасные люди, но как соберемся толпой – такое... Почему-то по отдельности везде все хорошие, кого ни возьми. Все такие отличные пацаны, нормальные. Со всеми можно посидеть, поговорить, пошутить, посмеяться. А вот выходят – и 0:0 играют с «Динамо».





Душевные истории о Капском-старшем





На вопрос, почему так получилось с «Динамо», Каверин ответил просто: «[Анатолий] Капский умер. Это роль личности». Ведущий в целом отметил, что ему особо обидно и противно расставание с БАТЭ, потому что он «вольно-невольно в эту семью влился», хотя и не хотел бы это «ставить себе защитным куполом». Это случилось благодаря Капскому-старшему, который очень хорошо относился к Каверину. Тот до сих пор восхищается менеджером и считает его всем для клуба: «Когда говорим БАТЭ – подразумеваем Капский».





Каверин вспомнил несколько эпичных моментов с КАА:





– Я же на самолетах боюсь летать. А он же читает людей. Когда в Барселону летели, подходит: «Ааа, ссышься? Да ну, если с такими пацанами ####### [упадем] – ничего страшного». Поддержал :).





Еще люди эпизод, когда он выходил из себя. Это же песня, отдельная поэзия. Проигрываем, по-моему, с «Неманом» играли. Нам нужно было забить. В последние минуты матча мяч выходит за боковую и прям в меня летит. И наша атака. Должен был взять мяч и Филиповичу бросить, а я с микрофоном долбанным. Короче, секунды две-три потеряли и не забили. Захожу в подтрибунку, а Капский всегда первым спускался на лифте. Не дай Бог было ему первым попасться на глаза. А я попался. Он, понимая, что предъявить мне нечего, сказал следующее: «Костик, #####, ну не умеешь мячи подавать, ну не берись, ## твою мать!» И пошел.





Отдельная история для Каверина – смерть и похороны Карского-старшего. Ведущий не стесняется того, что тогда плакал, и вспомнил последний звонок от управленца:





– Он не часто звонил. Кто я ему? А за неделю-две до смерти позвонил и просто как друг начал разговаривать: «Здорово, Костя. Как ты, жив-здоров? Как дела?» Потом уже выяснилось, что прощался. Чувствуют, видимо, люди.





Он у меня спросил про интернет. Никогда не забуду: «Ты же там, в интернете, Facebook этот твой все. Ты же немного понимаешь. Чего они такие злые там?». Его это всегда волновало. Он так это искренне спросил. Гении в быту бывают так совершенно беспомощны... Казалось бы, что пишут в интернете про БАТЭ – это такая мелочь, а его заботило очень. Он в этом ни черта не понимал, даже в том, что это мелочь. А я как психотерапевт. «Анатолич, да ладно. Все не стоит внимания». Проговорили минут 40 и все.





Я очень хорошо помню день его похорон. Я помню, как какая-то женщина-распорядитель бегала и говорила, что надо вот то сказать, а [дочь Анатолия Капского] Алеся с красными глазами сказала: «Ничего, ###, не лезьте», – и на меня: «Вот он скажет. Знает, что сказать». Это, знаешь, доверие. Я пошел подальше, выплакался и что-то сказал на арене. Она мне говорила, что Анатолич очень любил меня. И мне показалось, что это – самое важное.





Описывая масштаб личности Капского, Каверин объяснил, почему считает менеджера великим:





– Он был безобидный. Его величие в том, что не мог навредить. Он как [бывший премьер-министр Великобритании Уинстон] Черчилль. Все его ненавидели, но понимали, что без него никак. Если его нет, то все.











