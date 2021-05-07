Фото: DARIO BELINGHERI / BETTINI PHOTO / UEC









Олимпийский комитет Дании предложил перенести в страну чемпионат Европы по велоспорту на треке, который должен состояться в конце июня в Минске. Об этом сообщает charter97.org со ссылкой на Berlingske.de.





В Дании даже готовы рассмотреть возможность компенсации всех потерь Европейского союза велосипедистов (UEC), связанных с переносом.





Среди причин переноса в Дании называют вопросы безопасности и отношение к коронавирусу в Беларуси.





«Если кто-то из спортсменов заразится перед Олимпиадой, это будет катастрофой», — сказал глава отдела по связям с общественностью Олимпийского комитета Дании Пол Броберг.





Вице-президентом UEC является датчанин Хенрик Йесс Йенсен, которого и попросили обсудить возможность переноса чемпионата с руководством Европейского союза велосипедистов.





Тем не менее встреча не состоялась, так как заседание правления UEC проходит лишь четыре раза в год.





Среди других причин для отказа, по словам Хенрика Йесс Йенсена, президент союза Энрико Делла Каса назвал невозможность получения большинства голосов за перенос, так как ранее правление проголосовало против.





При этом в Berlingske.de отмечают, что с тех пор ситуация изменилась. Во-первых, был избран новый состав правления. Во-вторых, в декабре UEC ссылалась на отсутствие альтернативы, а сейчас ей стала Дания.





Хенрик Йесс Йенсен, в свою очередь, считает, что перенос в другое место крайне сложен и по организационным вопросам.





«Время прошло. Чемпионат Европы — это не такая простая конструкция, чтобы легко собрать ее за короткий срок», — сказал Йенсен.





Он также заявил, что переносить турнир на более поздний срок невозможно, так как гонщикам нужна соревновательная практика перед Олимпиадой. Впрочем, его слова опровергли в тренерском штабе сборной Дании. Они не планируют отправлять лидеров команды в Минск, отметив, что на эти даты запланирован тренировочный сбор в Италии.





Президент UEC Энрико Делла Каса уверен, что турнир пройдет в Минске, даже если Дания официально объявит о готовности принять чемпионат.





«Мероприятие в Минске подтверждено, и мы не хотим менять место проведения. Кроме того, различные национальные команды, телевизионщики и технические ассистенты уже забронировали авиабилеты и отели. Надеюсь, вы понимаете наше решение», — сказал Делла Каса.





Чемпионат Европы по велоспорту на треке должен пройти в Минске с 23 по 27 июня.