Ультрамарафонец в честь Дня Победы бежит из Минска в Брестскую крепость

Брестским любителям бега Юрий Мурашов хорошо знаком. Часть его достижений можете посмотреть по ссылкам под публикацией. Сегодня у Юрия новая цель — за три дня пробежать из Минска к «звезде» Брестской крепости.