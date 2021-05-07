Слухи: Шкурин может перейти в «Краснодар» к Гончаренко
Беларусский нападающий Илья Шкурин может перейти в «Краснодар», сообщает transfermarkt.
Форвард покинет ЦСКА в случае перехода в московский клуб Антона Заболотного.
Напомним, Шкурина в ЦСКА приглашал беларусский специалист Виктор Гончаренко, который теперь возглавляет «Краснодар».
В нынешнем сезоне Шкурин сыграл за ЦСКА в 9 матчах премьер-лиги, забил 3 мяча.
И еще одна важная деталь: Илья Шкурин отказался выступать за сборную Беларуси до тех пор, пока Александр Лукашенко остается у власти.
14:12 07/05/2021
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