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- За полтора десятка лет в "мини" наверняка набралось много историй…





- А ты уверен, что детский тренер обо всем может рассказывать? Ладно, несколько игровых историй. В одной команде выдали красивые бампы московского "Адидаса". Понятно, что были не разношенные, но мягкие, как тапочки. Решили их опробовать. После занятия один игрок заметил: наверное, или жесткие, или размер не подходит. Начал их вертеть, а там в носке кусок бумаги оказался — все покатились...





Или еще прикол. Дело было в сборной. Разминка. Играем в баскетбол. Серега Лагутко выигрывает вбрасывание и забрасывает в свое кольцо — перепутал. На этом тренировку можно было заканчивать.





Еще один забавный случай в национальной команде. Нужно было ехать в Ужгород на товарищеские матчи со сборной Украины. А в автобусе вместо заднего стекла — жестяная пластина. Почти сутки ехали. И тогда, кстати, впервые выиграли у украинцев.



