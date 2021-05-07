+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Как немецкие спонсоры ЧМ по хоккею отреагировали на санкции Лукашенко

Автостроитель Skoda и производитель мужской косметики Nivea Man сожалеют, что их лишили возможности обслуживать своих покупателей в Беларуси.

Как немецкие спонсоры ЧМ по хоккею отреагировали на санкции Лукашенко
Хоккеист сборной ФРГ на фоне рекламы спонсора Nivea for Men
Три немецкие компании, спонсирующие чемпионат мира по хоккею 2021 года, по просьбе DW в четверг, 6 мая, отреагировали на санкции, наложенные на их продукцию белорусскими властями. Объявленные в Минске на полгода меры стали реакцией на то, что из-за этих фирм режим Александра Лукашенко лишился возможности стать одним из двух хозяев нынешнего первенства. 

Под запрет попала продукция завода Volkswagen в Калуге

"Правительство Республики Беларусь объявило о запрете на импорт новых автомобилей Skoda Auto. До выяснения ситуации местный импортер в Беларуси с 5 мая 2021 года на неопределенный срок остановил сбыт новых автомобилей Skoda Auto", - констатировал в письменном ответе на запрос DW Мартин Ежек из пресс-службы чешского автостроителя Skoda Auto - стопроцентной дочерней компании немецкого концерна Volkswagen (VW).

"Мы надеемся вскоре разрешить ситуацию в интересах наших клиентов", - добавил он. Представитель компании не стал отвечать на вопрос DW, поставлялись ли до сих пор автомобили марки Skoda на белорусский рынок полностью с российского завода VW в Калуге или частично поступали также с головного предприятия в Чехии.

Немецкий производитель косметики и бытовой химии Beiersdorf сообщил DW, что принял к сведению "список тех товаров, которые запрещены к импорту и продаже на территории Республики Беларусь". Речь идет о линейке мужской косметики под брендом Nivea Man. "Мы сожалеем, что больше не можем обслуживать наших покупателей в Беларуси", - подчеркнула пресс-служба Beiersdorf. Она ушла от ответа, какую долю в глобальной выручке концерна занимал до сих пор белорусский рынок.  

В свою очередь, пресс-служба немецкого производителя моторных масел, автохимии и автокосметики Liqui Moly ответила на запрос DW, что "на эту тему мы в данный момент не хотим высказываться".

Спонсоры не захотели мириться с нарушениями прав человека в Беларуси

В середине января обладатели брендов Skoda, Nivea Man и Liqui Moly объявили, что откажутся от спонсирования ЧМ-2021, если часть матчей пройдет в Минске. В качестве причины они назвали систематические нарушения прав человека в Беларуси и жестокое обращение властей с мирными демонстрантами.

Эти заявления последовали вскоре после того, как министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) призвал не делать "пиар-подарков" режиму Лукашенко. После ультиматума трех своих финансовых партнеров, в том числе генерального спонсора первенства компании Skoda, Международной федерации хоккея на льду (IIHF) ничего не оставалось, как отказаться от первоначального плана провести ЧМ-2021 в двух странах - Латвии и Беларуси. В итоге теперь все матчи пройдут с 21 мая по 6 июня в Риге.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Санотенко
На джипах сто пятидесяти...
Павел Знавец
Перед принятием неизбежного.
Игорь Драко
Тюбик Гигина, или Жизнь без геля «Nivea»
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Ольга Карач
Как лукашенко отжимает жильё у детей в Беларуси?
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]