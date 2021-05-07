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Сергей Стась остается в Германии

Белорусский форвард Сергей Стась продолжит выступать в чемпионате Германии. Хоккеист продлил контракт на один год с командой немецкой оберлиги дивизион Север "Саале Булс Халле" (третья по силе Лига Германии).


В минувшем регулярном сезоне 29-летний нападающий набрал 43 (13+30) очка в 37 играх. Дружина Стася пробилась в плей-офф, однако не сыграла в нокаут-раунде из-за вспышки коронавируса в команде, отмечает belarushockey.com.
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