Сергей Стась остается в Германии
Белорусский форвард Сергей Стась продолжит выступать в чемпионате Германии. Хоккеист продлил контракт на один год с командой немецкой оберлиги дивизион Север "Саале Булс Халле" (третья по силе Лига Германии).
В минувшем регулярном сезоне 29-летний нападающий набрал 43 (13+30) очка в 37 играх. Дружина Стася пробилась в плей-офф, однако не сыграла в нокаут-раунде из-за вспышки коронавируса в команде, отмечает belarushockey.com.
11:34 07/05/2021
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